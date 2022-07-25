Россия ночью атаковала Николаев и Харьков, прогремели взрывы : первые подробности

По словам местных жителей, РФ обстреляла город кассетными снарядами. По Харькову были нанесены ракетные удары со стороны российского Белгорода.
Ночью 25 июля в Николаеве и Харькове была объявлена воздушная тревога и прогремели громкие взрывы.
Николаев, по словам жителей города, российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня, а по Харькову запустили ракеты с территории РФ. Официальной информации об атаках оккупантов на эти города пока нет.
Взрывы в Николаеве
Первые сообщения о взрывах в Николаеве появились около 02:43, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу. Местные жители говорят о возможном обстреле оккупантами из РСЗО. Как пишут Telegram-каналы, обстрел велся со стороны временно оккупированных территорий Херсонской области.
"Город обстреливают кассетными снарядами. Запуски ракет в нашу сторону. Снова слышны взрывы, запуски были из-под Херсона", – писали в сети.
Также очевидцы добавили, что под Николаевом в селе Харчатовка загорелся жилой дом.
Ракетный обстрел Харькова
Около 03:07 появилось сообщение о взрывах в Харькове. Как сообщает Суспільне, за 15 минут воздушной тревоги прозвучало по меньшей мере 20 разрывов, часть из которых могла быть за городом – к юго-востоку от него.
По словам очевидцев, значительная часть взрывов прогремела в Чугуевском районе. Местные жители говорят, что Россия запускала ракеты из Белгорода.
Смотрите новости Харькова онлайн:
Как сообщал Главред, вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.
23 июля российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.
Другие новости:
- Опасность новых ракетных ударов РФ: в Генштабе назвали, какой регион под угрозой
- Угроза новых ударов: в Генштабе предупредили об опасности ракетных обстрелов РФ
- Шла домой из стоматологии: в Виннице ушла из жизни 20-летняя жертва русского ракетного удара