Россия ночью атаковала Николаев и Харьков, прогремели взрывы : первые подробности

Оккупанты атаковали Николаев и Харьков / Коллаж npr.org, УНИАН

Ночью 25 июля в Николаеве и Харькове была объявлена воздушная тревога и прогремели громкие взрывы.

Николаев, по словам жителей города, российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня, а по Харькову запустили ракеты с территории РФ. Официальной информации об атаках оккупантов на эти города пока нет.

Взрывы в Николаеве

Первые сообщения о взрывах в Николаеве появились около 02:43, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу. Местные жители говорят о возможном обстреле оккупантами из РСЗО. Как пишут Telegram-каналы, обстрел велся со стороны временно оккупированных территорий Херсонской области.

"Город обстреливают кассетными снарядами. Запуски ракет в нашу сторону. Снова слышны взрывы, запуски были из-под Херсона", – писали в сети.

Также очевидцы добавили, что под Николаевом в селе Харчатовка загорелся жилой дом.

Ракетный обстрел Харькова

Около 03:07 появилось сообщение о взрывах в Харькове. Как сообщает Суспільне, за 15 минут воздушной тревоги прозвучало по меньшей мере 20 разрывов, часть из которых могла быть за городом – к юго-востоку от него.

По словам очевидцев, значительная часть взрывов прогремела в Чугуевском районе. Местные жители говорят, что Россия запускала ракеты из Белгорода.

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Как сообщал Главред, вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

23 июля российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.

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