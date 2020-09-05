Россия сбила Боинг MH17 над Донбассом с конкретной целью – адвокат

Россия намеренно сбила Боинг MH17, утверждает адвокат / УНИАН

Адвокат-американец Джерри Скиннер, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы родственников людей, погибших в результате сбития малазийского самолета Боинг-777 рейса МН17 над Донбассом, считает, что Российская Федерация сбила борт специально.

РФ сбила Боинг-777 с конкретной целью, рассказал защитник в Гааге, пишет Укринформ.

По его словам, Россия хотела сбить самолет и убить невинных людей.

"Это было сделано намеренно с конкретной целью – сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставлял им цели", – заявил юрист.

Напомним, Боинг-777 был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР", погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).

Позже было установлено, что самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук. Международная следственная группа объявила, что Бук принадлежал российской армии.