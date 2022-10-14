"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский предупредил об освобождении территорий Украины

По словам президента, мы освободим все свое и вернем все, что принадлежит нам по праву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва уже чувствует атмосферу поражения.
В вечернем обращении Зеленский пообещал, что Украина освободит все оккупированные территории.
По словам президента, Украина никого и ничего нашего не оставит врагу.
"Мы знаем с вами, что мы можем это сделать. И мы должны это сделать. Так обязательно будет. Должны вернуть мир. И сделаем это. Должны обеспечить нашему государству историческую победу. И это будет",– сказал президент.
Украинский лидер вспомнил, что враг обеспокоен.
"Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя", - отметил Зеленский.
По словам президента:
- у них еще есть люди, которых они бросают в атаки;
- у них есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины;
- у них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир;
- но у них нет шансов и не будет, потому что Украина движется вперед.
Беспилотники Ирана для России
В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.
В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.
Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.
"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.
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