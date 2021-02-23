Россия забросила на Донбасс партию вооруженных снайперов - Минобороны / УНИАН

Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов. Они вооружены комплексами различного калибра, сообщила спикер Министерства обороны Украины Мария Сальник.

"Для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыл сводный снайперский подразделение ВС РФ, вооруженный снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства", - рассказала спикер Минобороны.

Ссылаясь на Главное управление разведки, Сальник подчеркнула, что российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

По ее словам, с начала февраля на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезли более двух тысяч тонн топлива. В то же время провели ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях.

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