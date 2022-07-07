Россияне беспощадно ударили по Харькову из РСЗО: первые подробности

Россияне снова обстреляли Харьков / Фото oruzhie.info

Россияне снова нанесли удары по Харькову. Вечером в четверг, 7 июля, вражеские войска ударили по одарили по одному из районов города из РСЗО, говорится в сообщении председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

На эту минуту в областном центре экстренной медицинской помощи сообщают о троих пострадавших, информация уточнятся.

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", - написал Олег Синегубов.

Также харьковский чиновник отметил, что на местах попаданий работают все профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.

Волонтер из Харькова Наталья Попова сообщила в Facebook сообщила, что число раненых в результате обстрелов города возросло до четырех. По предварительной информации, два человека погибли.

Напомним, ранее оккупанты "анонсировали" химатаку по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

Также в Минобороны РФ говорили о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

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