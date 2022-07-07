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Достаточно для бомбардировок на несколько месяцев: СМИ посчитали, сколько ракет осталось в РФ

7 июля 2022, 17:53

Более 70% выпущенных по Украине российских ракет не долетают до целей – они падают в море, поля или вне места расположения украинских войск.

российская ракета, ТЦ Кременчуг
СМИ посчитали, сколько ракет осталось в РФ/ УНИАН, Полтавская ОВА

В России еще осталось более 2 тысяч старых советских ракет. Такого количество хватит, чтобы обстреливать Украину еще несколько месяцев.

Всего в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину у страны-агрессора было почти 7 тысяч ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 километров). При этом из такого количества почти половину занимали невысокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У". Об этом говорится в материале издания Forbes.

В начале вторжения Россия чаще всего обстреливала Украину ракетами типа "Калибр", а также ракетами из комплексов "Искандер".

Однако свои ракеты РФ использовала слишком активно, ведь рассчитывала на блицкриг, а не длительную войну, пишет издание. Поэтому уже в мае начала просачиваться информация о том, что Россия ищет такие боеприпасы на стороне, в частности, в Китае и Северной Корее.

В то же время стало известно, что Россия активно начала применять старые советские ракеты Х-59. Однако ими можно стрелять на небольшое расстояние по сравнению с другими – она может преодолеть лишь до 300 километров. Следовательно, такими ракетами можно было попасть только в приграничные регионы или возле побережья Черного моря. Кроме этого, она не может разрушить большой объект, ведь несет в себе заряд до 300 килограммов.

Россия уже выпустила по Украине около 3000 ракет, отмечает издание.

Сейчас у страны-агрессора осталось достаточно мало ракет "Калибр" и "Искандер". Из тех ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров, скорее всего остались только старые Х-55 и Х-22.

Более 70% ракет РФ не достигли целей

В Минобороны Украины отмечают, что 70% российских ракет не достигают целей, по которым их выпускают. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 7 июля.

Ракеты РФ часто попадают в море, поле или за пределами расположения украинских войск.

С начала полномасштабного вторжения авиация России совершила 6443 самолето-вылета. Она ударила крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр" 626 раз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Харьковской области из города Белгород, который расположен в 40 км от украинской границы. При этом две ракеты не смогли достичь цели: совершив странные кульбиты в воздухе, они взорвались в небе сразу после запуска.

Напомним, в результате ракетного обстрела оккупантами Очакова на Николаевщине в ночь на 28 июня погибла 8-летняя девочка Ева Смульская. Ракета попала прямо в их дом. Других членов семьи удалось откопать из-под завалов, а Еву с 50-летней бабушкой спасти уже не удалось.

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