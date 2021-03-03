Россияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму

Москвичи рассказали о ценах в Крыму / Reuters

Жители Москвы, которые переехали в аннексированный Россией Крым, побывали на Ялтинском центральном овощном рынке и рассказали о ценах.

"Хотели купить клюкву, но от цены мы обалдели – 800 рублей (299 грн) за килограмм, но в итоге нашли в глубине рынка за 400 рублей (149 грн). Но я знаю, что в Москве клюква стоит дешевле", – заявила туристка, пишет Яндекс Дзен.

Огурцы на овощном рынке стоят 170 руб (63 грн), репчатый лук по 35 руб (13 грн), морковь и картофель по 40 руб (15 грн), чеснок – 180 (67 грн).

Перец в Ялте стоит от 150 руб (56 грн) до 230 руб (86 грн) за килограмм. Мандарины и апельсины от 90 руб (33 грн), виноград – 80 руб (29 грн), киви – 130 руб (48 грн), а груши по 180 руб (67 грн).

Зелень стоит в среднем 25 руб (9 грн), при этом это на 5 руб дешевле, чем в Алупке. Рыбный отдел: кефаль стоит 250 руб (93 грн), ставрида – 200 руб (74 грн), мойва – 330 руб (123 грн), речная камбала – 170 руб (63 грн), хек – 260 руб (97 грн), горбуша – 325 рублей (121 грн), килька пряного посола – 150 руб (56 грн).

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Отмечается большой выбор креветок. Северная продаётся по акции за 310 руб/кг (116 грн), креветка черноморская будет стоить 590 руб (221 грн), креветка магаданская – 600 руб (224 грн), королевская – 670 руб (251 грн), лангусты по 900 руб (337 грн).

Туристы отмечают, что в праздничные и предпраздничные дни цены повышаются в два раза.

"Ну и если не сами набираете товар, то проверяйте его не отходя от прилавка. Так нам подсунули гнилой чеснок и мы просили поменять", – говорится в сообщении.

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