Россияне обстреляли Краматорск и Харьковщину: первые подробности

Войска РФ обстреляли Краматорск

Сегодня, 2 июля, вечером российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области при помощи РСЗО Смерч, пишет горсовет.

"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО Смерч"не разорвались, работает взрывотехническая служба", - сказано в сообщении горсовета.

Также в ведомстве отмечают, что по предварительной информации в результате российской атаки никто из местных жителей не пострадал.

Также российские войска 2 июля 2022 года массированно обстреляли населенные пункты Харьковской области, сообщает Facebook мэра Вячеслава Задоренко.

По его словам, сегодня российские войска обстреляли из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Кроме того, нанесли авиаудары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному.

"В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", - добавил Задоренко.

Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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