Россияне "разнесли" слухи о поставке Арменией "Точек-У" Украине

Ереван все утверждения российских пропагандистов, близких к Минобороны РФ, опровергает.

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Ереван отдаляется от Москвы / Коллаж Главреда. Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины, Telegram Зеленского, Defense express

Пул российских пропагандистов, близкий к министерству обороны Шойгу, сегодня, 22 ноября, пожаловался на якобы готовность Армении передать Украине несколько пусковых установок "Точка-У" с ракетами. Ереван все возражает.

Русские утверждают, что якобы "договоренности" были достигнуты в ходе встречи руководителя ОПУ Андрея Ермака и секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна.

Более того, пропагандист Telegram "Рыбарь" утверждает, что некоторые из этих установок раньше были переданы Армении Россией. И все они с запасом до 200 ракет, по словам "военкоров", "могут оказаться в Украине".

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Точное количество "Точек-У" на складах Армении российские "военкоры" не знают.

В Армении возражают

Позже Минобороны Армении опровергло информацию, распространенную рядом СМИ о том, что Армения будет поставлять Украине ракеты.

"Соответствующее управление министерства обороны следит за публикациями в прессе, относящимися к сфере, комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Данная информация не соответствует действительности, и мы призываем партнеров - армянские СМИ не распространять ложные тезисы зарубежных пропагандистских источников", - сказал пресс-секретарь армянского ведомства Арам Торосян.

Стоит отметить, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического саммита в Гранаде.

Отношения Армении и России портятся

Все это происходит на фоне растущего недовольства Армении многолетним союзничеством с Россией. Не так давно, 15 ноября, премьер страны Никол Пашинян открыто заявил, что Ереван ищет других партнеров по безопасности вместо ОДКБ.

"ОДКБ, несмотря на свои юридические обязанноcти, не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении", - отметил тогда Пашинян.

Но отношения России и Армении обострились гораздо раньше. Пашинян неоднократно позволял себе острые замечания в адрес Путина. Хотя Ереван в целом лоялен режиму Кремля, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

Иностранные аналитики еще в декабре 2022-го подчеркивали, что Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние. Отмечалось, что Путин, чтобы иметь необходимые ресурсы для продолжения войны против Украины, может отказаться от боевых действий и операций в других государствах.

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