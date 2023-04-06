Российские войска добровольно выведут из Украины: Жданов озвучил единственное условие

Эксперт отметил, что в такой вариант мало кто верит, но "полностью его исключать не стоит".

Жданов озвучил единственное условие, при котором РФ выведет войска из Украины / скриншот YouTube

Россия может пойти на добровольный вывод всех войск с территории Украины, в том числе из Крыма, только в одном случае, считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в РФ согласятся на той сценарий только тогда, когда Путина сменит более демократическое руководство и только по двум причинам, пишет УНИАН.

"Вот если Путин и его окружение отстранят от власти каким-либо способом, то тогда да - новое руководство России может пойти на такой шаг и скорее всего пойдет на такой шаг для того, чтобы перед внутренней аудиторией сохранить жизни военнослужащих и сказать, что мы вернули вам их живыми и здоровыми, а с другой - в обмен на полный вывод всех российских войск из Украины получить отмену санкций со стороны Запада", - высказался Жданов.

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Эксперт отметил, что в такой вариант мало кто верит, но "полностью его исключать не стоит".

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Вероятность довольно низкая. Да, там брожжение идет, процес запущен, недовольство растет среди элит, даже среди окружения Путина. Проблема даже не в том, чтобы отстранить Путина от власти, проблема в том, что никто не хочет брать на себя ответственность", - объяснил Жданов.

Агрессор Россия клянчит переговоры с Украиной и Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что он звонил российскому директору Владимиру Путину и требовал от него забрать своих оккупантов с территории Украины. Также Шольц настаивал на политическом способе завершения войны. Путин в ответ пожаловался, что Киев, благодаря Западу, усилил свою военную позицию и говорить с Москвой ни о чем не собирается.

Позже Шольц сказал, что снова будет звонить Путину, чтобы он забрал свои войска из Украины и прекратил войну, которую развязал. В Кремле сразу же захотели "поговорить" с Берлином, однако главе РФ так никто и не позвонил.

Россия клянчила у Украины переговоры "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ заявили, что Россия не стремится к реальному диалогу и урегулированию и пытается избежать ответственности за свои преступления.

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