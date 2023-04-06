УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские войска добровольно выведут из Украины: Жданов озвучил единственное условие

6 апреля 2023, 08:09
Эксперт отметил, что в такой вариант мало кто верит, но "полностью его исключать не стоит".
Владимир Путин, Олег Жданов
Жданов озвучил единственное условие, при котором РФ выведет войска из Украины / скриншот YouTube

Россия может пойти на добровольный вывод всех войск с территории Украины, в том числе из Крыма, только в одном случае, считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в РФ согласятся на той сценарий только тогда, когда Путина сменит более демократическое руководство и только по двум причинам, пишет УНИАН.

"Вот если Путин и его окружение отстранят от власти каким-либо способом, то тогда да - новое руководство России может пойти на такой шаг и скорее всего пойдет на такой шаг для того, чтобы перед внутренней аудиторией сохранить жизни военнослужащих и сказать, что мы вернули вам их живыми и здоровыми, а с другой - в обмен на полный вывод всех российских войск из Украины получить отмену санкций со стороны Запада", - высказался Жданов.

видео дня

Эксперт отметил, что в такой вариант мало кто верит, но "полностью его исключать не стоит".

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Вероятность довольно низкая. Да, там брожжение идет, процес запущен, недовольство растет среди элит, даже среди окружения Путина. Проблема даже не в том, чтобы отстранить Путина от власти, проблема в том, что никто не хочет брать на себя ответственность", - объяснил Жданов.

Агрессор Россия клянчит переговоры с Украиной и Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что он звонил российскому директору Владимиру Путину и требовал от него забрать своих оккупантов с территории Украины. Также Шольц настаивал на политическом способе завершения войны. Путин в ответ пожаловался, что Киев, благодаря Западу, усилил свою военную позицию и говорить с Москвой ни о чем не собирается.

Позже Шольц сказал, что снова будет звонить Путину, чтобы он забрал свои войска из Украины и прекратил войну, которую развязал. В Кремле сразу же захотели "поговорить" с Берлином, однако главе РФ так никто и не позвонил.

Россия клянчила у Украины переговоры "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ заявили, что Россия не стремится к реальному диалогу и урегулированию и пытается избежать ответственности за свои преступления.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:18

Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для контрнаступления - Reuters

08:09

Российские войска добровольно выведут из Украины: Жданов озвучил единственное условие

07:43

Старые крышки от консервации - сокровище: как их используют повторно

07:28

"Опасность рядом": Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина - ГудковВидео

07:27

Украина будет готова вести переговоры по Крыму: у Зеленского назвали условиеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:51

Китай открестился от "безграничной дружбы" с РФ - аналитики ISW

06:30

Для повоторения сталинского террора всё готовомнение

05:00

Разъярённая российская актриса прямо на сцене плюнула в лицо партнеру по спектаклю

04:10

Смирнов рассказал, зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавруВидео

Реклама
03:25

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

03:20

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

02:42

"Она что, под кайфом?": Волочкова стала посмешищем на Красной площадиВидео

02:10

Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

01:37

Что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить

00:51

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

00:01

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

00:00

В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

05 апреля, среда
23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники возмущены

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

23:18

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

Реклама
23:11

Потепление +22 ворвется быстро: синоптики назвали самый жаркий день апреляВидео

22:57

Пугачева нежно обратилась к "путинисту" РезниковуВидео

22:49

Из окон валит черный густой дым: в Москве вспыхнуло здание Минобороны РФВидео

22:44

Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валютыВидео

22:29

"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и ЯмаВидео

21:59

Лавров выдал новый перл: идет "война в горячей стадии" между РФ и СШАВидео

21:44

Резников назвал настоящую причину, почему Запад затягивает с истребителями для УкраиныВидео

21:44

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQВидео

21:37

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

21:23

Кричала и отбирала ребенка: странная женщина пыталась вырвать малыша прямо из рук отца

21:19

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

21:12

Звезда "Сватов" в алом корсете дерзко похвасталась упругими ножками

20:38

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

20:30

Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в ПольшуВидео

19:30

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмыВидео

19:22

"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - ЗеленскийВидео

19:20

Положительный сигнал от американского истеблишментамнение

19:02

Кличко в Лиссабоне обсудил с дипломатами восстановление Киева и поддержку УкраиныФото

18:46

Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с посламиВидео

18:29

Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угрозаВидео

Реклама
18:28

Народное интервью с Русланом Сеничкиным: мечты, хобби и о чем хочет поговорить с президентом

18:10

Путин выдал новый бред и назвал "виновных" в убийстве украинцевВидео

17:50

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

17:46

Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатилсяВидео

17:25

"Российские генералы готовят жест доброй воли": Свитан рассказал о неизбежном "котле" в КрымуВидео

16:39

"Будут приняты правильные решения": ВСУ могут выйти из Бахмута - ЗеленскийВидео

16:17

"Тетка "Нашей Раши" пересмотрела": скандальная россиянка ответила, почему РФ выгнали из спорта и ОИВидео

16:14

Фото попали в сеть: Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве

16:10

Ребел Уилсон наконец показала лицо дочери от суррогатной материВидео

16:06

Ни волос, ни прежней бороды: во что превратился Киркоров после пластикиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять