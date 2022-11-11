Российские войска могли подготовить ловушки для ВСУ в Херсоне - ВВС

Российские войска могли подготовили ловушки для ВСУ в Херсоне - ВВС / коллаж фото УНИАН и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада

Бойцы ВСУ в принципе не сомневаются в том, что русские оккупанты намереваются устроить им в Херсоне провокации. Об этом украинский командир с позывным "Курт" рассказал в комментарии "Русской службе BBC".

Украинский офицер говорит ‒ оккупанты точно хотят заманить ВСУ в капкан и осуществить окружение.

"Но россиянам это не удастся. Наша разведка работает лучше, чем их. Мы знаем об их планах, и о том, какие войска находятся перед нами. Шаг за шагом ‒ мы придем к победе", ‒ сказал позывным "Курт".

Тем не менее, пишут журналисты ВВС, полностью нельзя исключать организации ловушки оккупантами.

"Российские войска могли заложить взрывчатку под здания, оставить мины и придорожные фугасы. Как только украинцы двинутся вперед, они станут целью для российской артиллерии на левом (восточном) берегу реки", ‒ говорят они.

Отступление РФ из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

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