Российский вертолет "самоликвидировался" в Запорожской области

Свидетелями падения вертолета россиян стали местные жители.
На оккупированной территории Запорожской области разбился вражеский вертолет.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter сообщил, что прямо во время полета он упал на землю.
"Еще минус один вертолет московитов. Вчера, 28 июня, около 18:30 — 19:00 в Акимовском районе неподалеку села Владимировка работники, находившиеся в полях, стали свидетелями падения вертолета россиян. Скорее всего произошло из-за технической неисправности, или он что-то задел. После падения поднялся черный дым, судя по всему, загорелся", - сообщил он.
По словам местных, на место падения вражеского вертолета, который "приземлился" от них на значительном расстоянии, приехало много оккупантов и так называемая "милиция".
Читайте такжеУлетели еще 10 миллионов: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 под ИзюмомРанее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Также мы рассказывали, что украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 22 июня, из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.
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