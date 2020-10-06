Рост ОПЗЖ и падение Слуги народа - появились новые рейтинги партий в Украине

В Сети появились новые рейтинги партий в Украине / УНИАН

В случае, если бы выборы в украинский парламент прошли в ближайшее воскресенье, 11 октября нынешнего года, то пятипроцентный барьер прошли бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра "Социальный мониторинг".

Согласно полученным данным, сильнее всего проголосуют за политсилу президента Владимира Зеленского ‒ партию Слуга народа (25,9% респондентов). На втором месте ‒ Оппозиционная платформа - За жизнь (22,0% респондентов). На третьем месте ‒ Европейская солидарность (14,2% опрошенных). На четвертом месте — ВО Батькивщина (9,5% поддержки).

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из вышеуказанных партий, следующий созыв Верховной Рады выглядел бы таким образом: Слуга народа — 155 мандатов, Оппозиционная платформа - За жизнь — 139 мандатов, Европейская солидарность — 92 мандата, Батькивщина — 54 мандата.

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