"Ручные" штрафы и дорогое оспаривание: как работает автофиксация нарушений ПДД

На первом этапе камеры работают только в Киеве и Киевской области / auto.ria.com

С 1 июня в Украине заработала система автофиксации нарушений ПДД, которая начала фиксировать нарушения скоростного режима c первой же минуты. Как указал в своем Твиттер глава МВД Арсен Аваков, в первые 8 минут работы системы водители нарушили скорость 262 раза.

Главред разбирался, чего ждать водителям от запуска системы.

Как работает система видеофиксации

Незадолго до запуска системы в МВД сообщали, что камеры будут фиксировать только превышение скорости. На первом этапе в Киеве и Киевской области уже заработали 50 камер, из которых 20 – в столице и еще 30 – в области. Всего, по данным МВД, в Украине планируют установить около 700 таких комплексов.

Нарушением, которое автоматически фиксируется, считается превышение скорости более чем на 20 км/ч с погрешностью в 3 км\ч. Затем фото- или видеодоказательство нарушения отправляется в общий центр обработки данных МВД и Национальной полиции, где операторы специальных центров проверяют зафиксированные системой нарушения, определяют пользователя транспортного средства (сверяя его марку, номер и т. д.) и составляют уведомление о правонарушении, скрепляя его электронной подписью, после чего в распечатанном виде такое "письмо счастья" отправляют владельцу автомобиля.

Что касается штрафов, то их сумма варьируется, в зависимости от превышения – например, если водитель превысил скорость не более, чем на 50 км\ч, то его штраф составит 255 гривен, свыше 50 км\ч – 510 км\ч. При этом у водителя есть возможность выплатить вдвое меньшую сумму штрафа в течение 10 банковских дней после нарушения.

Водитель и основатель сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов отмечает, что по статистике, примерно 20-30% автомобилей в потоке едет на скорости, гораздо выше разрешенной и потому риск того, что водителя засечет камера, довольно большой. "Если вы едете со скоростью 68 км\ч, то скорее всего, камера вас не снимет, но если едете 72 км\ч, то здесь камера уже может зафиксировать превышение. Но нужно учитывать и то, что спидометр авто, GPS и радар измеряют скорость по-разному и практически всегда показывают разную скорость, потому что, например, скорость авто зависит от диаметра дисков, размера колес и так далее, поэтому всегда могут быть дополнительные 2,3,4 или даже 5 км\ч. И хоть сам по себе штраф, с учетом обещанной 50-процентной скидки, небольшой, но учитывая, что водитель может поймать несколько штрафов за одну поездку, это любого водителя приведет в чувства", - сказал Антонов Главреду.

Согласно данным МВД, по состоянию на 17:00 1 июня, система зафиксировала 35762 нарушений, из которых обработано и отправлено 5620 "писем счастья". При этом один автомобиль умудрился проехать три камеры подряд со скоростью 200 км\ч.

Работу системы оспорить можно, но это будет дороже

Отметим, что нынешний запуск системы видеофиксации – это уже вторая попытка борьбы с нарушителями скоростного режима. Впервые система видеофиксации применялась еще сотрудниками ГАИ в 2010 году, однако тогда она проработала всего несколько месяцев из-за того, что тогда систему признали юридически несовершенной.

Эксперты считают, что и в этот раз систему видеофиксации может ждать та же участь.

"Сам по себе запуск системы - шаг очень правильный. В других странах после запуска подобных систем смертность на дороге снижалась на 30%. Но за рубежом системы действительно работают в полностью автоматическом режиме, то есть штраф приходит тебе независимо от того, кто ты – обычный гражданин или депутат. И поэтому общественность на Западе это спокойно принимает. А у нас система работает иначе, так как фактически кого наказывать решают в ручном режиме посредством операторов в центре МВД. И тут начинается коррупция. Эта же проблема была и в первый раз, после чего люди начали возмущаться. Сейчас тоже могут начать ковыряться в нормативных актах и, скорее всего, снова будет скандал", - объяснил Главреду президент ВОО "Ассоциация безопасности дорожного движения" Михаил Берлин. По мнению Берлина, куда меньше сопротивления общественности было бы, если бы камеры поставили в местах концентрации ДТП из-за превышения скорости.

Читайте такжеПочему возвращение "писем счастья" - огромный шаг впередОднако сейчас, отмечают эксперты, отменить работу "распиаренной" системы будет несколько сложнее. По словам адвоката Андрея Вареника, это связано с тем, что в отличие от предыдущего запуска системы в 2010 году, на систему фиксации удалось получить все необходимые по закону разрешения.

Но от перспективы оспаривания штрафов это все равно не спасает.

"Причина в том, что после нарушения результат первым делом приходит владельцу автомобиля, у нас есть решение Конституционного суда о том, что необходимо штрафовать конкретно виновника и владелец не должен доказывать, был за рулем он или кто-то другой. И основываясь на этом решении и будут подаваться жалобы", - рассказал Вареник.

Правда, по словам эксперта, в связи с тем, что недавно Верховный Суд принял решение об обязательной оплате судебного сбора в размере 420 грн, это может усугубить процесс оспаривания штрафов с камер. Так как в таком случае, если например, штраф будет максимальным, то водителю придется по сути заплатить его дважды.

"В таком случае теряется смысл обжалования и из-за этого необходимость оспорить штраф каждый водитель будет определять лично для себя - то ли это будет дело принципа, то ли, если он действительно нарушал, проще будет заплатить небольшой штраф, тем более, что будет действовать скидка", - добавил Андрей Вареник.