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"Рваная рана, кровь хлюпала": подробности смерти полицейского от клыков кабана под Житомиром

11 января 2022, 10:57
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Заведующий сектором охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не припоминает за последние десятилетия ни одного эпизода нападения кабана на человека.

Евгений Андрейковец
Погибший Евгений Андрейковец / facebook.com/zhytomyr.police

В лесу в Житомиром во время охоты дикий кабан смертельно ранил командира штурмового отряда КОРД Евгения Андрейковца. Портал ТСН собрал все детали жуткого происшествия.

По данным журналистов, пес мужчины, Хантер, спугнул кабана. Зверь с оскаленными клыками выскочил прямо перед одним из охотников, Евгением. Мужчина успел выстрелить из ружья, но кабан оказался быстрей. Охотники говорят, что схватка продолжалась считанные секунды. И потом они полчаса пытались спасти жизнь Евгению.

"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", — отметили следователи прокуратуры.

В лесном хозяйстве уже сообщили, охота была легальной, у погибшего были все разрешения и лицензии.

Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не припоминает ни одного эпизода нападения кабана на человека.

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"Это просто досадный случай, стечение обстоятельств. Обычно дикий кабан, это зверь, когда он чувствует, что его преследуют или тупик, он может броситься на своего нападающего", — сказал он.

Дмитрий Мазяр, очевидец трагедии, говорит, что Евгения никак было не спасти, поскольку рана была очень большая (разорвалась артерия). Охотники тремя ремнями пережали ногу мужчине, но кровь все равно хлюпала.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что жители села Димки, что в Черновицкой области, страдают от опустошительных набегов диких свиней. Те топчут огороды крестьян и объедают кукурузу.

"Все потоптали, весь город. Здесь может мешок кукурузы разве соберется, потому что они все поломали", – жалуется местная жительница Мария Рошко, которая пытается оправиться после нападения свиней.

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