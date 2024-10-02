С газом или без: известно, хватит ли его объемов украинцам на зиму

Страна-агрессор Россия все чаще атакует энергетику Украины. Из-за этого есть много опасений и прогнозов относительно того, какая зима ждет украинцев - со светом или без. В то же время, важным вопросом является и то, какая ситуация в Украине с газом, и хватит ли его, чтобы пройти зиму. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.
Он отметил, что лично у него никаких опасений относительно объемов газа нет.
"У нас достаточно газа, резервов, и именно с точки зрения количества газа, я не вижу проблем. Газовой генерации у нас почти нет - у нас есть только немного когенерационных мощностей в крупных городах (преимущественно в Киеве). А если нечем поражать, поэтому газовая генерация и неуязвима", - сказал эксперт.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Удары РФ по энергетике Украины - что известно
Напомним, 26 сентября, российские оккупанты атаковали беспилотниками энергообъекты в нескольких регионах Украины. В частности, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что энергетику Украины ждут новые ракетные и дроновые атаки от России. По его словам, террористическая и геноцидная политика РФ будет продолжаться.
Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства.
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