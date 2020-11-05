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СБУ задержала луганского сепаратиста из банды Немца

5 ноября 2020, 20:57

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть в Луганскую область по личным делам, и задержали его после приезда в Украину.

СБУ
СБУ задержала боевики ОРЛО / ssu.gov

СБУ задержала участника диверсионной группы террористической организации ЛНР, который был причастный к подрыву нескольких мостов на Донбассе.

По данным предварительного следствия, в июне-июля 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ("Немца"). Именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали.

В течение 2018-2020 годов были задержаны несколько активных участников группы и ликвидировано несколько заложенных ими схронов. Одному из диверсантов удалось сбежать.

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Он шесть лет скрывался от украинского правосудия в России. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть в Луганскую область по личным делам, и задержали его после приезда в Украину. Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

СБУ ЛНР боевик тероризм ОРДЛО новости Донбасса
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