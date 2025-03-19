Сценарий быстрого продвижения ВСУ: Жданов назвал главное условие

Что известно:
- Украинские силы могут пойти вперед
- Темпы продвижения ВСУ будут зависеть от наличных огневых средств
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, смогут ли украинские силы пойти вперед в результате того, что российская армия будет истощена многочисленными попытками наступления.
"Да, с одной стороны, может начаться наше довольно быстрое продвижение. Но, с другой стороны, может быть и медленное продвижение, потому что россияне закапываются очень хорошо, и выбивать их из этих нор будет сложно. Да и "линия Суровикина" никуда не делась: российские войска на нее сядут, когда будут отходить", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт указал на то, что вероятные темпы продвижения фронта в пользу ВСУ будут зависеть от наличных огневых средств.
"Если будут огневые средства, то мы будем решать задачи успешно; если нет, то – пехотой много не нарешаешь, к тому же пехоты у нас намного меньше, чем у России", - добавил Жданов.
Смотрите видео - интервью Олега Жданова:
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Ранее сообщалось о том, что ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых "горячих" направлений. Оккупанты пытаются осуществлять штурмы малыми группами, однако уже не могут добиться прежнего эффекта.
Как сообщал Главред, в конце февраля оккупанты пытались прорваться в Покровск с западного направления, но тщетно. Эффективную работу провели операторы дронов. У врага стало наблюдаться истощение.
Напомним, войска РФ атаковали позиции ВСУ в направлении Котляровки Покровского района и применили 11 единиц бронетехники, сообщили в пресс-службе Хортицы. Украинские войска нанесли удар и сорвали вражескую операцию.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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