Сценарий быстрого продвижения ВСУ: Жданов назвал главное условие

Вероятные темпы продвижения фронта в пользу ВСУ будут зависеть от наличных огневых средств.

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Что известно:

Украинские силы могут пойти вперед

Темпы продвижения ВСУ будут зависеть от наличных огневых средств

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, смогут ли украинские силы пойти вперед в результате того, что российская армия будет истощена многочисленными попытками наступления.

"Да, с одной стороны, может начаться наше довольно быстрое продвижение. Но, с другой стороны, может быть и медленное продвижение, потому что россияне закапываются очень хорошо, и выбивать их из этих нор будет сложно. Да и "линия Суровикина" никуда не делась: российские войска на нее сядут, когда будут отходить", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт указал на то, что вероятные темпы продвижения фронта в пользу ВСУ будут зависеть от наличных огневых средств.

"Если будут огневые средства, то мы будем решать задачи успешно; если нет, то – пехотой много не нарешаешь, к тому же пехоты у нас намного меньше, чем у России", - добавил Жданов.

Смотрите видео - интервью Олега Жданова:

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых "горячих" направлений. Оккупанты пытаются осуществлять штурмы малыми группами, однако уже не могут добиться прежнего эффекта.

Как сообщал Главред, в конце февраля оккупанты пытались прорваться в Покровск с западного направления, но тщетно. Эффективную работу провели операторы дронов. У врага стало наблюдаться истощение.

Напомним, войска РФ атаковали позиции ВСУ в направлении Котляровки Покровского района и применили 11 единиц бронетехники, сообщили в пресс-службе Хортицы. Украинские войска нанесли удар и сорвали вражескую операцию.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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