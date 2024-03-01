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Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт

Алексей Тесля
1 марта 2024, 16:51
Александр Мусиенко уверен в необходимости уничтожения российской авиации на фронте.
Александр Мусиенко, ВСУ
Александр Мусиенко спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командование Объединенных Сил ВС Украины

После выхода из Авдеевки не исключен отход ВСУ на следующую линию обороны, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул он в комментарии УНИАН, украинские воины стабилизируют линию обороны и будут выполнять задачи по нанесению как можно больших потерь врагу и останавливать его продвижение.

"Удастся ли это сделать на этой линии обороны? Надеюсь. Но не исключено, что придется отходить на следующую линию, которая сейчас активно строится и укрепляется. Это покажут только боевые действия", — отметил эксперт.

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Он убежден, что одна из главных задач ВСУ — это в пределах тех сил и средств, которые у них есть, остановить продвижение врага и наносить ему максимальные потери.

"Вторая — это максимальный акцент на достройку оборонительных рубежей, фортификационных сооружений… Третья — это уменьшение авиационного компонента врага", - пояснил военный аналитик.

При этом он также уверен в необходимости уничтожения российской авиации, которая продолжает наносить удары КАБами по украинским позициям.

"Чтобы они не наносили удары КАБами. Ведь если они смогут это делать, будет лишь вопросом времени, когда они разнесут любые оборонительные рубежи. На этом сейчас надо концентрироваться, и это сейчас происходит", — добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ранее майор ВСУ ответил на вопрос о потерях при выходе из Авдеевки. ВСУ много взяли россиян в плен, почти из каждой вражеской бригады, подчеркнул Максим Жорин.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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Авдеевка Александр Мусиенко война России и Украины
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