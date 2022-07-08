Сделал "шаг доброй воли": в Украине уничтожен подпоковник из Улан-Удэ

Александр Смирнов ликвидирован ВСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

На войне в Украине "денацифицировался" и "демилитаризовался" подполковник РФ Александр Смирнов. Он был заместителем командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационных войск, которая находится в Улан-Удэ.

О ликвидации российского подполковника сообщил в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Смирнов был в составе командного пункта шестого отдельного мотострелкового полка.

"Сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – прокомментировал Штефан.

Фото twitter.com/Shtirlitz53

Отметим, по состоянию на 8 июля потери России в войне уже составили 36,9 тысяч человек. Уничтожены 1637 танков врага, 217 самолетов и 187 вертолетов. Сбить удалось 155 крылатых ракет.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидировали матроса большого десантного корабля Саратов Леонида Абдокова. Уроженец Севастополя был убит еще при оккупации украинского Бердянска российскими войсками.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

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