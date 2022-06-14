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Северодонецк сам "блокирует" наступление оккупантов - военный эксперт

14 июня 2022, 02:40

Эксперт допускает, что ВСУ могут отойти от Северодонецка в сторону Лисичанска на новые позиции для того, чтобы сохранить жизни наших военнослужащих.

Северодонецк
Северодонецк сам "блокирует" наступление оккупантов - военный эксперт / Луганская ОВА

Городская застройка Северодонецка позволяет ВСУ в отдельных местах сдерживать, а в отдельных ‒ даже блокировать агрессоров из армии России. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в комментарии "24 каналу".

По его словам, здания Северодонецка в абсолютном большинстве случаев дает возможность украинским бойцам самые хорошие оборонительные позиции ‒ в первую очередь, в районе промышленных зон города. Плюс, на руку ВСУ играет и то, что у российских агрессоров мало опыта в проведении боев в черте города.

Но, говорит Коваленко, поскольку у оккупантов в Северодонецке по-прежнему преимущество над ВСУ и в ствольной артиллерии, и в реактивной артиллерии.

"Думаю так ‒ если группировка украинской армии не получит мощной огневой поддержки в промышленной зоне Северодонецка, то пребывание ВСУ в этом районе будет достаточно рискованным", – отметил Коваленко.

Более того, говорит эксперт, он вполне допускает ‒ группировка ВСУ вполне может получить приказ и отойдет от Северодонецка в сторону Лисичанска ‒ для того, чтобы сберечь жизни бойцов и занять новые, еще более выгодные оборонительные позиции.

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Напомним, ранее Юрий Сак - советник руководителя украинского Министерства обороны говорил - группировка ВСУ по-прежнему контролируют завод химических одобрений "Азот" (более того - на территории этого промышленного предприятия нашли приют мирные жители горожане).

"Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат", – отметил Сак.

До того в США аналитики Института изучения войны (ISW) говорили, что войска оккупантов сумели добиться только небольших результатов в своем наступлении к северу от города Славянска (что на Донетчине).

Однако, как говорят американские эксперты - для того, чтобы пробить оборону и "проломиться" в Славянск, оккупантам из России нужно будет массово форсировать реку Северский Донец.

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Автор: Егор Бунин
Северодонецк новости Украины война России и Украины
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