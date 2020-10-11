Школы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку

Вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение.
Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса.
В своем Telegram-канале он также уточнил детали перехода на дистанционное обучение.
По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября, включительно.
Глава МОН уточнил, что всем вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября включительно.
Кроме того, по его словам, студенты должны будут на это время покинуть общежитие, деньги за проживание подлежат возврату.
Шкарлет добавил, что детские сады будут работать в обычном режиме, с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.
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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
- В Украине за минувшие сутки 4768 человек заболели коронавирусной болезнью, 85 - умерли.
- Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (593) и в Киеве (502).
- Всего на территории Украины зафиксировано 261 тыс. 34 случая заболевания COVID-19.
- Умерли 4 тыс. 972 человека, выздоровели - 113 тыс. 507 (937 за минувшие сутки).