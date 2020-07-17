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В Минобразования рассказали, как начнут учебный год в школах

В профильном ведомстве высказались по актуальной для украинцев теме.

17 июля 2020, 21:11
Школьники
В Минобразования рассказали, как начнут учебный год в школах / УНИАН

В Министерстве образования и науки рассматривают три возможных сценария запуска учебного года 2020-2021 в Украине.

Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ведомства Сергея Шкарлета.

"И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время рабочего визита в Черниговскую область встретился с руководством областной администрации, руководителями учреждений общего среднего, специального перед высшими, профессионального и высшего образования. Во время встречи он рассказал о трех возможных сценариях начала нового учебного года", − говорится в тексте.

По словам Шкарлета, учебный год для большинства учеников должен начаться в традиционном формате − 1 сентября.

"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - подытожил он.

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Напомним, ранее в Минобразования назвали главные условия, при которых будет проходить Внешнее независимое оценивание в Украине.

Минобразования учебный год карантин школы Сергей Шкарлет
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