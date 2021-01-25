Шмыгаль рассказал, как в Украине заморозят тарифы на отопление и горячую воду

Денис Шмыгаль / УНИАН

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение повышать не будут. Специальный меморандум по этому поводу будет подписан и опубликован уже в ближайшее время. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Чиновники утверждают, что над разработкой меморандума работает правительство совместно с профильными комитетами Верховной Рады, Офисом президента и Ассоциацией городов Украины.

До того премьер Шмыгаль рассказывал, что такой меморандум будет регламентировать следующие договоренности:

тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;

будет проведена работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;

теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.

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Тарифы в Украине: