Шмыгаль рассказал, как в Украине заморозят тарифы на отопление и горячую воду

Премьер еще раз высказался по поводу грядущей заморозки тарифов на отопление и горячую воду для украинцев.
Тарифы на отопление и горячее водоснабжение повышать не будут. Специальный меморандум по этому поводу будет подписан и опубликован уже в ближайшее время. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Чиновники утверждают, что над разработкой меморандума работает правительство совместно с профильными комитетами Верховной Рады, Офисом президента и Ассоциацией городов Украины.
До того премьер Шмыгаль рассказывал, что такой меморандум будет регламентировать следующие договоренности:
- тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;
- будет проведена работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;
- теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.
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Тарифы в Украине:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.
Автор: Дмитрий Видоменко