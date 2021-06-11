УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сигналили, но не остановился: водитель в Киеве переехал утят

11 июня 2021, 17:33

Двое маленьких утят погибли.

Утята
Утята / Pixabay

В Киеве водитель на автомобиле Mercedes переехал выводок утят, которые переходили дорогу. Двое маленьких птенцов погибли. Деятелю, сидевшему за рулем транспортного средства, сигналили, однако он никак не реагировал. Происшествие случилось в пятницу, 11 июня.

Как сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook, находившийся за рулем автомобиля Mercedes специально переехал выводок утят, перебегавших проезжую часть. Причем ему сигналили, чтобы пропустил птиц, однако водитель поехал дальше.

Журналисты выяснили, что на автомобиле Mercedes номера от марки транспортного средства Lexus. Теперь выясняется, кому на самом деле принадлежит машина, и кто конкретно был за рулем в этот момент.

"Друзья, сегодня в Киеве произошло жуткое чп на дороге: водитель Мерседес с номерами от Лексуса №АА9669СС специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в мае на улице Набережно-Рыбальской в Киеве водители решили приостановить движение транспорта, чтобы позволить утке с утятами перейти проезжую часть и добраться до Днепра. Мужчина и женщина подали сигнал другим участникам дорожного движения, остановились, и сопроводили утку с утятами, чтобы они смогли безопасно добраться до места своего назначения.

новости Киева ДТП новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Сигналили, но не остановился: водитель в Киеве переехал утят». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмельяЧетыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответОт чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ Инфаркт: это упражнение может усилить рискиИнфаркт: это упражнение может усилить риски Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью АльцгеймераНазван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Чего ждать от Франции и Германии после "наездов" ДаниловаЧего ждать от Франции и Германии после "наездов" Данилова

Последние новости

17:33

Сигналили, но не остановился: водитель в Киеве переехал утят

17:25

Гороскоп на завтра 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

17:21

"Пусть вата пылает!": во Львове пообещали наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота России Видео

16:59

Тела разбросаны по всему зданию: появились шокирующие фото из морга в Харькове Фото Видео

16:57

CD Projekt Red и Netflix тизерят совместный анонс по "Ведьмаку"

Реклама
16:51

Пять вкусных способов употреблять авокадо: и это не гуакамоле Видео

16:37

"Вопросы – к УЕФА": в сборной Украины объявили о решении по форме с Крымом и "Слава Украине" Видео

16:07

Бутерброды на праздничный стол: вкусные идеи и рецепты с фото Видео

16:01

Стоимость всей линейки iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонса

15:58

В Нафтогаз нагрянули с обысками из-за закупок у Газпрома Видео

15:43

Анна Богдан отреагировала на слитую переписку Леси Никитюк с Холостяком

15:33

"Наркобабушки" под Полтавой: пенсионерки в Лубнах торговали наркотиками и заработали 660 тысяч грн

15:33

Почему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборной мнение

15:24

В Евросоюзе окончательно утвердили COVID-сертификат:  что ждет вакцинированных украинцев Видео

15:03

Поехали: в Украине на выходных будут работать уже более 50 центров вакцинации Видео

14:43

В Украине рванули вверх цены на огурцы Видео

14:39

Сделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден Видео

14:05

Microsoft жирно намекнула на релиз Windows 11 Видео

13:50

Алина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губы

13:44

В Москве на Красной площади мужчина демонстративно выстрелил себе в голову

Реклама
13:42

У Зеленского объявили о выполнении задач и потребовали предоставления ПДЧ в НАТО Видео

13:23

На Хортице стартовала "Большая стройка" Зеленского

13:21

Cyberpunk 2077, Вальгалла и Sekiro – в Microsoft Store началась летняя распродажа игр Видео

13:12

Смерч и град: появились жуткие видео последствий непогоды в Украине Видео

12:56

"В России Слава героям – это не фашизм?" В Украине подвергли критике россиян из-за доноса в УЕФА Видео

12:42

В Apple придумали, как навсегда избавиться от паролей

12:34

Усиление налоговой нагрузки в Украине приведет к оттоку рабочей силы в страны ЕС – евродепутат

12:33

Дмитрий Комаров рассказал о съемках 6 выпуска шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

12:29

В Киеве девушка поскользнулась и упала под трамвай Видео

12:18

Футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" утвержден: исполком УАФ принял решение Видео

12:10

Новая налоговая реформа в Украине станет ударом по экономической интеграции с ЕС – СМИ

12:09

Группа Kazka презентовала саундтрек к сериалу Моя улюблена Страшко на 1+1 Видео

12:04

Elden Ring, Death Stranding на PS5 и новый Painkiller: главные анонсы Summer Game Fest Видео

12:00

Весь посинел: на Ровненщине пчелы убили мужчину

11:59

Названы шесть серьезных преимуществ соевого молока и два недостатка, о которых нужно знать Видео

11:44

Могилевская резко выступила против дискриминации и высказалась о стереотипах Видео

11:39

Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть Видео

10:56

В компанию к дождям в Украину мчится серьезное похолодание Видео

10:51

"Переплюнула Скабееву": юрист в прямом эфире обвинил Геращенко во лжи Видео

10:40

Трамп резко пошутил над Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве Видео

Реклама
10:23

Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему Видео

09:58

ГТС Украины работает на 20% от мощности и обходится дорого - эксперт

09:40

Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть Видео

09:31

"Слава Украине – Героям слава никуда не исчезнут": Украина ответит на скандал с формой сборной Видео

09:30

"Это скотство": Геращенко нарвалась на жесткий ответ ведущей в прямом эфире Видео

09:24

Стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за Северный поток-2 мнение

08:29

COVID-19 в Украине: выявлены 1,6 тыс. новых случаев заражения

08:08

Россия – сторона конфликта, а Крым надо вернуть: в ЕС призвали к "более серьезным мерам" на Донбассе Видео

08:03

Стоматолог-"оборотень" калечил пациенток в Киеве, грабил и пытался убить

07:50

Агония Голоса: почему кризис этой политической силы является проблемой Зеленского мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять