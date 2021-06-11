Сигналили, но не остановился: водитель в Киеве переехал утят

Утята / Pixabay

В Киеве водитель на автомобиле Mercedes переехал выводок утят, которые переходили дорогу. Двое маленьких птенцов погибли. Деятелю, сидевшему за рулем транспортного средства, сигналили, однако он никак не реагировал. Происшествие случилось в пятницу, 11 июня.

Как сообщает dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook, находившийся за рулем автомобиля Mercedes специально переехал выводок утят, перебегавших проезжую часть. Причем ему сигналили, чтобы пропустил птиц, однако водитель поехал дальше.

Журналисты выяснили, что на автомобиле Mercedes номера от марки транспортного средства Lexus. Теперь выясняется, кому на самом деле принадлежит машина, и кто конкретно был за рулем в этот момент.

"Друзья, сегодня в Киеве произошло жуткое чп на дороге: водитель Мерседес с номерами от Лексуса №АА9669СС специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в мае на улице Набережно-Рыбальской в Киеве водители решили приостановить движение транспорта, чтобы позволить утке с утятами перейти проезжую часть и добраться до Днепра. Мужчина и женщина подали сигнал другим участникам дорожного движения, остановились, и сопроводили утку с утятами, чтобы они смогли безопасно добраться до места своего назначения.