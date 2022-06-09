"Сиротами осталось пятеро детишек": на Виннитчине похоронили убитого под Изюмом бойца ВСУ

На Виннитчине похоронили убитого под Изюмом бойца ВСУ / коллаж фото "Сельские вести"

На Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом. Об этом сообщает местное издание "Сельские новости".

Как пишут журналисты, лишь через долгой, 40-дневной идентификации, тело воина привезли домой.

"Геннадию должно было летом исполниться сорок. Он пошел на войну в первые ее дни добровольцем", — говорят его односельчане.

На похоронах дети Геннадия-мальчики еще пытались сдерживать эмоции, а девочки вместе с мамой рыдали в три ручья.

"Папа будет смотреть на вас с небес, с белого облака. Как вы растите, все ли у вас хорошо. А вы, детки, должны знать, что ваш отец — герой. И вы должны быть достойны его памяти", — говорила на траурной церемонии местная учительница.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

Позднее в Харьковской области под ракетными ударами на передовой погиб 19-летний военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Даниил Евтушенко. Парень учился на втором курсе Киево-Могилянской академии на философа.

Тетя погибшего Александра Проценко рассказала, что буквально за несколько часов до гибели он писал своему преподавателю по поводу прохождения сессии.

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