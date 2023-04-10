"Ситуация изменится в обратную сторону": Пригожин испугался контрнаступления ВСУ и призвал закрыть границы РФ

"Повар" Путина признал, что наемники ЧВК "Вагнера" не смогут победить украинских военных, и заявил, что страна-агрессор должна "аккумулировать силы в обществе".

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Пригожин оценил силы ВСУ для контрнаступления / Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

"Повар" Путина, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался из-за грядущего контрнаступления ВСУ. Он забеспокоился, что Украины якобы собрала "до 400 тысяч солдат" и ждет западное вооружение. Пригожин заявил, что "недооценивать" это нельзя.

Главарь "вагнеровцев" утверждает, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через неделю, когда подсохнет почва.

"По информации из Украины, по информации от наших источников, через неделю ориентировочно украинцы должны начать наступление. Это наступление они сейчас они пока не начинают – ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут дополнительные прибамбасы – ракеты, бронетехнику, еще что-то. Вообще без разницы, что они ждут. У них собрано порядка 200, а по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя", – заявил Пригожин сказал на встрече с российской организацией "Кибер Фронт Z" 9 апреля.

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"Повар" Путина признал, что его наемники не смогут победить украинских военных, и заявил, что РФ должна "аккумулировать силы в обществе".

"Все должны быть аккумулированы. Я говорю про аккумуляцию сил в обществе. Необходимо производить и доводить до мест использования боеприпасы, вооружение и все, что необходимо", — сказал он.

Также Пригожин заявил о необходимости закрыть границы Белгородской, Курской и Брянской областей страны-агрессора и раскритиковал российских пропагандистов за то, что они "успокаивают" россиян.

"Нельзя прятать проблемы — враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ — ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем", – заявил Пригожин.

Евгений Пригожин / скриншот

Как сообщал Главред, ранее главарь наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута Донецкой области. При этом он снял видео предположительно на фоне здания городской администрации.

"Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделения, которые брали администрацию и весь центральный квартал понесут и поставят эти знамена", — говорится в публикации.

После этого в Сети опубликовали ролик, на котором один из украинских защитников опровергает заявление Пригожина о якобы захвате Бахмута оккупантами РФ.

"Артемовск (старое название Бахмута, - ред.) он может быть и взял, но Бахмут – нет. Бахмут стоит, Бахмут держится", — уточнил украинский боец.

Тем временем в Белом доме заявили, что "вагнеровцы" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин заявил, что руководство ЧВК не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку".

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