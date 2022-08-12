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Ситуация критическая: мэр Энергодара бьет тревогу из-за действий россиян

12 августа 2022, 19:33

Три дня назад оккупанты во время минометного обстрела попали по распределительной подстанции.

Энергодар
Энергодар находится в критической ситуации / Скриншот YouTube

Город Энергодар, который находится возле Запорожской АЭС, сейчас находится в критической ситуации. За последние недели россияне вели особенно ожесточененные бои, рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью для РБК-Украина, обнародованном в пятницу, 12 августа.

"Ситуация критическая. По моему мнению, сейчас наблюдается самое большое обострение за последние два-три месяца. Уже три недели оккупанты с каждым днем ведут себя все агрессивнее и наглее. Они обстреливают территории промышленной площадки ЗАЭС, обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища. Есть случаи, когда под их обстрелы попадают частные дома, есть жертвы", – сказал он.

По словам Орлова, россияне прикрываясь крупнейшей атомной станцией Европы и пользуются тем, что ВСУ не имеют возможности дать адекватного ответа, чтобы избежать попадания по АЭС.

"Поскольку ответного огня нет, а им нужно спровоцировать какую-то резонансную ситуацию, то они начали обстреливать саму станцию из гранатометов. Есть даже попадание в азотно-кислородную станцию, общестанционные объекты Запорожской атомной станции", – рассказал мэр.

Он сообщил что три дня назад оккупанты во время минометного обстрела попали по распределительной подстанции, которая обеспечивает Энергодар электричеством. Вследствие этого город несколько часов был без электроснабжения.

"То есть город был уже на грани гуманитарной катастрофы. Но благодаря слаженной работе специалистов атомной станции и коммунальщиков удалось за три часа восстановить все эти жизненно необходимые услуги", – заявил Орлов и добавил, что газа в Энергодаре нет уже около месяца.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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