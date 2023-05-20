Ситуация вокруг Бахмута кардинально изменилась, армия охватывает фланги врага – майор ВСУ

Силы обороны Украины сдавливают оккупантов России вокруг Бахмута, чтобы вражеские войска впоследствии не смогли там находиться, сказал Максим Жорин.

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Поражение врага в Бахмуте неминуемое и оно крайне близко - Жорин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

На Бахмутском направлении и в самом Бахмуте идут тяжелые бои. Обстановка вокруг города кардинально изменилась, вследствие чего оккупационным войскам России пришлось перейти в оборону и по причине плохой подготовки отступать. Заявление Пригожина о якобы "сдаче ВСУ города" – пустые слова, он играет в собственную войну и пытается отречься от будущего поражения в Бахмуте. Силы обороны Украины сдавливают российские силы вокруг города, чтобы они не смогли там находиться. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на Бахмутском направлении и в самом городе продолжаются тяжелые бои. Вокруг города ситуация серьезно изменилась, поскольку оккупантам РФ пришлось перейти в оборону и даже отступать.

"Идут бои, идут тяжелые бои и в самом городе, и вокруг него. Единственное, что вокруг города ситуация кардинально изменилась, и враг вынужден быть в обороне, и при этом, из-за крайне плохой подготовки, ему приходится отступать", - сказал Жорин.

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Комментируя слова Пригожина о, дескать, "сдаче ВСУ города" и якобы "выводе" оккупантов Вагнера из Бахмута, военный отметил, что риторика Пригожина направлена на достижения его личных целей и избежание ответственности за поражение в Бахмуте.

"Он хочет как можно быстрее куда-нибудь отсюда деться, потому что понимает, что поражение здесь неминуемое и оно крайне близко. И, конечно, ему очень хочется, чтобы это поражение получила российская армия, а не "вагнеровцы". Поэтому он будет заявлять все, что угодно. Как можно быстрее передавать оборону", - считает Жорин.

Также майор ВСУ добавил, что на данный момент силы обороны Украины работают над охватом Бахмута по флангам, чтобы впоследствии враг не смог там находиться.

"Что касается города, то цель абсолютно понятна. Сейчас приоритет для нас не сам город, а охватить его по флангам, чем мы на данный момент и занимаемся, и тем самым создать условия, в которых враг просто не сможет существовать в там", - подчеркнул Максим Жорин.

Ситуация в Бахмуте

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая записал видео, в котором сказал, что оккупанты, дескать, "взяли Бахмут". Также он собрался якобы "вывести" вагнеровцев из города до 25 мая и передать позиции кадровым российским войскам.

Представитель ВСУ Сергей Череватый сказал, что украинские войска продолжают сражаться за Бахмут и не дают вражеским силам захватить город. По его словам, бойцы удерживают позиции на юго-западе Бахмута, отражают атаки и наносят свои ответные удары.

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала обстановку в Бахмуте критически сложной. Силы обороны Украины держат оборону в районе Самолет, контролируют там объекты и частный сектор. Идут тяжелые бои.

Оккупанты РФ полностью не взяли Бахмут

Российский журналист Петр Верзилов показал кадры обстановки на западе Бахмута. Бойцы ВСУ держат позиции и сражаются с оккупантами.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал о сценарии окружения оккупантов России в Бахмуте:

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