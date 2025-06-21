Скандал вокруг "сбежавшего" вице-премьера Чернышова: важное заявление Зеленского

СМИ писали, что ранее у Алексея Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он оказался за границей.

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Владимир Зеленский прокомментировал выезд за границу Алексея Чернышова / Коллаж: Главред, фото: Facebook/oleksiy.chernyshov, Telegram В.Зеленского

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Чернышов находится в командировке и должен вернуться

Шмыгаль ранее подписал командировку для вице-премьер-министра

УП писала о том, что ранее у Чернышова якобы были проведены обыски

Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов находится в командировке, он должен вернуться после ее окончания, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"То, что мне сказал Шмыгаль, у него (Чернышова - ред.) командировка. У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое - это открывать хабы в разных странах, а второе - множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться. Все", - сказал Зеленский во время общения с журналистами. видео дня

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подписал командировку для вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова до конца текущей недели.

"Соответствующие документы подписаны с командировкой до конца этой недели", - сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос, на какие даты подписана командировка для Чернышова.

Ранее в Миннацединства заявили, что Чернышов находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. Командировка проходит в штатном режиме.

Скандал вокруг Чернышова: что известно

Отметим, что журналист-расследователь Михаил Ткач ранее сообщил, что на прошлой неделе НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова, один из которых был уже у границы. Речь идет о бывшем госсекретаре Минрегиона Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке. По информации УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он оказался в командировке за границей.

Ранее НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.

Напомним, ранее сообщалось о коррупции в МСЭК. Право на выплаты имеют только прокуроры, имеющие инвалидность I или II группы.

Ранее сообщалось о том, что у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии насчет коррупции в Украине. В ОП ответили на заявление бывшего председателя Еврокомиссии о невозможности вступления Украины ЕС из-за якобы коррупции на всех уровнях.

Как сообщал Главред, ранее в Украине заработал портал обличителей коррупции. Постепенно будет накапливаться число государственных органов, которые будут иметь доступ к вышеуказанному порталу.

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Кто такой Алексей Чернышов? Алексей Чернышов - украинский государственный и политический деятель, предприниматель. Вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины с 3 декабря 2024 года, пишет Википедия. Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве, восстановил реформу корпоративного управления в Группе Нафтогаз. Имеет более 20 лет опыта работы в частном секторе экономики в Украине и за рубежом - в сферах финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ.

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