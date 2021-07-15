Скандальная статья Путина: в Кремле ответили на вопрос о территориальных претензиях к Украине

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг публикации статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Он подчеркнул, что Киеву не следует воспринимать публикацию статьи как территориальные претензии РФ к Украине, пишет РБК.

Песков также подчеркнул, что никаких официальных заявлений Москвы на этот счет нет.

"В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые заложены в СССР, о юридических принципах", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как бы в Кремле после этой статьи отнеслись к встречным требованиям о передаче Таганрога Украине.

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на это счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", — добавил Песков.

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Напомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.

Владимир Путин в ответ заявил, что перед встречей президентов России и Украины, украинские власти должны детально ознакомиться с его статьей.