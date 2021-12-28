Скандальный священник из Полтавы вызвал недоумение у общества постом о непогоде

Он посоветовал горожанам быть осторожными, чтобы избежать смерти из-за трудного захоронения в мороз.
Непогода постигла всю территорию Украины. Она затруднила не только движение транспорта, но и жизнь людей во всей сферах деятельности. В том числе, похоронные процессии.
Об этом высказался полтавский священник Александр Дедюхин.
"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал священнослужитель в соцсети, и своим постом вызвал шквал эмоций у общества.
Его пост назвали "идеальным" и нестандартным. Также пользователи вспомнили о тех, кто копает ямы для покойников, и несколько их пожалели.
Другие продолжили развивать тему в этом русле, написав, что завещали себя кремировать.
Напомним, ранее Александр Дедюхин заявил, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Поэтому она должна нести ответственность.
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