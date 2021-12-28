Скандальный священник из Полтавы вызвал недоумение у общества постом о непогоде

Александр Дедюхин / facebook.com/strierej

Непогода постигла всю территорию Украины. Она затруднила не только движение транспорта, но и жизнь людей во всей сферах деятельности. В том числе, похоронные процессии.

Об этом высказался полтавский священник Александр Дедюхин.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал священнослужитель в соцсети, и своим постом вызвал шквал эмоций у общества.

Его пост назвали "идеальным" и нестандартным. Также пользователи вспомнили о тех, кто копает ямы для покойников, и несколько их пожалели.

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Другие продолжили развивать тему в этом русле, написав, что завещали себя кремировать.

Напомним, ранее Александр Дедюхин заявил, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Поэтому она должна нести ответственность.

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