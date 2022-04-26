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Следующий месяц – решающий: военный эксперт назвал условие победы Украины в войне против РФ

26 апреля 2022, 04:03

Российская армия лишь растягивает свою агонию, ведь всё, что она имеет, "уже воюет и стреляет". Ход войны решится в ближайший месяц и будет зависеть от ВСУ.

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Военный эксперт назвал условие победы Украины в войне против РФ/ Макс Левин

Если украинская армия в ближайшее время сможет нанести сильное огневое поражение российским оккупантам, это повлияет на дальнейший ход войны.

Однако победа защитников Украины в этой военной кампании не будет означать, что прекратятся все боевые действия с Россией. Об этом сказал военный эксперт Агиль Рустамзаде в интервью Новому времени.

"По моему мнению, если в течение месяца украинская армия сможет нанести очень сильное огневое поражение российской армии, то у российской армии соответственно не останется инструментов, чтобы выполнять боевые действия на территории Украины. Но какая будет после этого военно-политическая цель у украинского руководства, я не знаю. Потому что победа именно в этой военной кампании не приведет к решению украинско-российского конфликта", – отметил Рустамзаде.

Также эксперта попросили прокомментировать прогноз премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее заявил, что война может растянуться до конца 2023 года. По словам Агиля Рустамзаде, Джонсон мог иметь в виду максимальный срок.

"Возможно, Джонсон имеет в виду, что боевые действия после выхода украинской армии на границы 24 февраля, или, при удачных обстоятельствах, на украинские границы 2014 года, продолжатся. Война станет своего рода позиционной, а вот полное решение российско-украинского конфликта, то есть разрушение политического строя РФ, может затянуться надолго", – говорит военный эксперт.

Однако без объявления всеобщей мобилизации у Путина не получится затянуть войну. Ведь "всё, что российская армия имеет, уже воюет и стреляет". Даже если российский президент за большие деньги наберет 30-50 тысяч добровольцев из частных военных компаний или любых других структур, это просто растянет агонию армии РФ, а не даст ей преимущество над армией Украины, говорит военный эксперт.

Напомним, по словам Рустамзаде, примерно через 10-14 дней у украинской армии появится оперативная возможность нанести мощный удар по российским оккупантам на юго-востоке. Также он отметил, что между ВСУ и оккупантами сейчас возникло хоть и неравномерное, но равновесие сил.

Ранее российский оккупант рассказал своему другу, что военных РФ в Украине "убивают пачками". Захватчик сказал, что россияне попали в ад на Херсонщине. Однако его товарищ сначала не поверил, потому что "российское телевидение рассказывает о победах РФ".

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