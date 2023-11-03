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"Слишком авантюрная игра": эксперт оценил, решится ли Путин на гибридную войну против Запада

Анна Ярославская
3 ноября 2023, 01:29
Если Путин решится начать гибридную войну против Запада, и там это поймут, то начнут отвечать достаточно жестко.
Владимир Фесенко, Владимир Путин
Владимир Фесенко ответил, решится ли Путин на гибридную войну против Запада / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Попытка разжечь гибридную войну против стран Запада - это слишком рискованная игра для российского диктатора Владимира Путина. Сложно оценить, решится ли хозяин Кремля на такую авантюру. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Мы не можем оценить эту ситуацию, потому что не знаем его (Путина, - ред.) истинных намерений, готовности и потенциала для этого", - сказал он.

Фесенко не исключает, что Путин может попробовать пойти на такой шаг.

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"Но это слишком рискованная игра – это как поджигать фитиль для бомбы в ограниченном пространстве. Взрыв от этой бомбы может больше задеть вашего врага, но он неизбежно ударит и по вам. Даже война РФ против Украины показала, что можно ожидать одного эффекта, а получить прямо противоположный", - объяснил эксперт.

"Такой сценарий – слишком авантюрная игра для Путина. А ведь он шел на такие авантюры время от времени. В 2014 году это сработало, причем с минимальными затратами для России. В 2022 году не сработало, потому что негативов было намного больше", - добавил Фесенко.

По словам эксперта, если Путин решится на гибридную войну против Запада, и на там это поймут, то Запад начнет отвечать и достаточно жестко.

"Тогда у них точно не будет другого выхода, кроме как увеличить военное производство, максимально поддерживать Украину и применять более жесткие экономические санкции против путинской России. Пока нужно следить и за Путиным, и за Китаем, за возможными кризисами, которые могут разжигать в разных частях света. В политике не все складывается так, как планируют – очень часто события развиваются вопреки планам", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Ранее Фесенко рассказал, что страна-агрессор Россия хочет сформировать антиамериканскую коалицию. Наиболее воинственные к США страны, кроме самой РФ, это Северная Корея и Иран. Из них Кремль эту коалицию и формирует. Кроме того, есть маленькие сателлиты вроде Сирии, но они не играют такой весомой роли.

Как сообщал Главред, Владимир Фесенко не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на гибридную войну против Запада, и объяснил, как это может выглядеть.

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