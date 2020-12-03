"Слуга народа" объяснил, как угодил в скандал с голой женской грудью в Раде

Народного депутата поймали на просмотре эротических фото / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Евгений Петруняк рассказал о ситуации, сложившейся после того, как его заметили в зале парламента, когда он рассматривал фото с обнаженной женской грудью на своем смартфоне.

В комментарии изданию Strana.ua народный избранник подчеркнул, что испытывает чувство стыда после скандала.

Нардеп пояснил, что эротическое фото получил от своего друга. В то же время Петруняк утверждает, что как только увидел изображение, сразу закрыл фото с обнаженным женским бюстом.

"Двойной стыд - ощущение у меня сейчас. Во-первых, мне стыдно за товарища, который прислал мне это фото. Во-вторых, испанский стыд. Мне стыдно за журналиста, который смонтировал этот кадр и выставил как просмотр мной эротического фото. Я ничего не пересматривал, это видно в видео. Если посмотреть видеозапись этого момента, то сразу видно, что я открыл сообщение товарища, увидел фото и сразу свайпнул вправо, выключил. Все, что произошло. Нет никакой сенсации. Для чего делать из этого сенсацию и кому это выгодно, не могу комментировать. Это непорядочно со стороны журналиста", - добавил Петруняк.

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