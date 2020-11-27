"Слышишь ты, бл*дь": Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире

Михаил Добкин / Скриншот

Бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Владимир Парасюк устроили разборки с оскорблениями в прямом эфире.

Экс-нардепы поскандалили в ходе обсуждения Революции достоинства в прямом эфире канала Украина 24.

После того, как Парасюку задали вопрос об итогах Революции, экс-нардеп заявил о том, что у него вызывает удивление присутствие некоторых гостей в студии.

"Я шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революции достоинства, госпожа Наталья, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция достоинства - это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди", - сказал он.

В этот момент Добкин начал говорить параллельно с Парасюком: "Да ладно, конечно же, великая страница..."

В ответ Парасюк попытался ему возразить: "Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ…".

После этого Добкин перешел на личности и опустился до матов: "Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь. Слышишь ты, бл*ть. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, бл*ть, напоминать начал".

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Напомним, ранее Добкин резко ответил на обвинение Татьяны Чорновол в употреблении наркотиков. Бывшие коллеги по парламенту устроили скандал в прямом эфире.