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Смартфоны от Зеленского "привяжут" к владельцу: стало известно, какие гаджеты раздадут пенсионерам

17 февраля 2022, 11:44
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Пенсионеры не смогут отдать телефон, например, внуку – он будет "привязан" к человеку, который его получит от государства.

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Стало известно, какие смартфоны от Зеленского раздадут пенсионерам/ ua.depositphotos.com, Reuters

Смартфоны, которые в Украине планируют раздать пенсионерам за COVID-вакцинацию в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского, "привяжут" к конкретным абонентам. Таким образом люди, которые получат гаджет, уже не смогут его кому-то передарить.

Об этом рассказал замглавы Министерства цифровой трансформации Алексей Выскуб, пишет портал dev.ua.

"Кто-то захочет же передавать эти смартфоны другим. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ контроля. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому", – сказал заместитель глава Минцифры.

По словам Вискодуба, уже есть договоренность с мобильными операторами, чтобы соответствующие смартфоны привязывали к конкретному номеру – после этого пенсионеры не смогут отдать полученный телефон кому-то другому, например, внуку, если захотят это сделать.

"Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", – отметил он.

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По его словам, планируется, что первые смартфоны пенсионеры получат уже летом этого года, а вся прогарамм в целом рассчитана на три года.

Вискодуб рассказал, что в Украине живут 8,5 миллионов людей старше 60 лет. Однако по состоянию на сейчас вакцинированы из них лишь 3,5 миллиона. Инициативой дарить смартфоны за прививки от коронавируса государство хочет поощрить людей вакцинироваться.

Смартфоны пенсионерам за вакцинацию

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что пенсионерам, которые вакцинировались от коронавируса, государство бесплатно будет выдавать смартфоны сразу с льготным тарифом на мобильные услуги.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", – заявил Владимир Зеленский

На что можно потратить 1000 гривен за вакцинацию

С 19 декабря 2021 года украинцам, которые вакцинировались от коронавируса, государство начало выплачивать 1000 гривен. Эти средства можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты Украиной,
  • билеты в театры, кинотеатры, музеи и выставочные центры,
  • билеты на концерты,
  • абонементы в спортзал,
  • товары в книжных магазинах,
  • лекарства (для людей старше 60 лет).

Недавно в Украине расширили список услуг, на которые можно потратить "ковидную" тысячу. Начиная с 14 февраля граждане старше 60 лет могут оплатить средствами єПідтримки коммунальные услуги и приобрести подписку на газеты.

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