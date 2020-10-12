В Минюсте рассказали, почему хотят смягчить люстрацию для чиновников Януковича

В Минюсте рассказали, почему хотят смягчить люстрацию / УНИАН

В Министерстве юстиции предлагают создать независимую комиссию, которая займется проверкой, ведением реестра и пересмотром дел тех лиц, кто подпадает / подпадал под люстрацию.

Об этом в интервью порталу Украинские новости заявила Валерия Коломиец ‒ заместитель министра юстиции Дениса Малюськи.

По словам чиновницы, планируется, что комиссия будет состоять из шести человек — троих по квоте Кабмина и трех представителей общественности. Их будут выбирать через открытый конкурс по примеру отбора членов Совета общественного контроля при НАБУ.

Коломиец отметила ‒ часть украинских чиновников попала под люстрацию из-за того, что занимали определенные должности, а не отнюдь не по причине содействия Виктору Януковичу в его попытке захвата власти.

"Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу", — заявила Коломиец.

Чиновница, однако, отметила ‒ соответствующий проект Минюста о внесении изменений в закон "Об очищении власти" на данный момент не имеет политической поддержки.

Также, по словам Коломиец, комиссия должна рассматривать жалобы чиновников, которые хотят занимать определенную должность, но понимают, что попадают под люстрацию.

"В реестре до тысячи человек — это те, кто проходили проверку в свое время, ведь хотели занимать определенные должности. А теперь давайте посчитаем людей, которые были уволены, сами уволились или по другим причинам не занимали никаких должностей на тот момент, и после 2015 года не стремились этого [...] Поэтому цифру в реестре надо умножать примерно на 4-5. То есть де-факто людей, которые не проходили самую проверку, может быть и 5 тысяч, и более [...] Комиссия должна исследовать, действительно ли этот человек взаимодействовал с властью Януковича, узурпировал власть или нет", — уточнила Коломиец.

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