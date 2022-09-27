СНБО разработал инструкцию для украинцев на случай ядерного удара - Данилов

Украина разработала инструкцию на случай ядерного удара / Коллаж УНИАН

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

На фоне этих угроз диктатора, СНБО разработал детальную инструкцию для украинцев на случай применения Россией тактического ядерного оружия, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

По его словам, разработанный план действий на случай тактического ядерного удара максимально обнародуют в ближайшие дни. Данилов отметил, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.

Угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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