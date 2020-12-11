Снимаем шляпу: с главной елки страны уберут скандальный аксессуар

С главной елки страны снимут шляпу / Facebook Игоря Добруцкого

После жесткой критики сказочной шляпы, которую разместили на главной елке страны, этот аксессуар все-таки решили убрать с новогодней красавицы и заменить на Вифлеемскую звезду.

Об этом Сегодня рассказал президент организации Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице, Игорь Добруцкий.

"Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого нового года – сказочный лес. Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду", – рассказал он.