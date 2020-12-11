Снимаем шляпу: с главной елки страны уберут скандальный аксессуар

За ночь до праздника Святого Николая ель украсят Вифлеемской звездой.
После жесткой критики сказочной шляпы, которую разместили на главной елке страны, этот аксессуар все-таки решили убрать с новогодней красавицы и заменить на Вифлеемскую звезду.
Об этом Сегодня рассказал президент организации Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице, Игорь Добруцкий.
"Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого нового года – сказочный лес. Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду", – рассказал он.
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Фото новогодней красавицы постепенно просочились в сеть – и тут грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
Автор: Екатерина Трохимчук