Социологи выяснили, кому из политиков меньше всего доверяют украинцы

В Украине почти не доверяют известному активисту, выяснил КМИС.
Украинцы меньше всего доверяют трем политикам – осужденному активисту из Одессы Сергею Стерненко, министру здравоохранения Максиму Степанову и телеведущей, жене главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука Оксане Марченко, которая решила пойти в политику после того, как против нее и супруга ввели санкции.
Стерненко доверяют 7,6% опрошенных, Степанову – 8,4%, а Марченко – 10,2%, свидетельствуют результаты исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.
Исследователи выяснили, что больше всего граждане Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому (44,5%), народному депутату, лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко (30,7%) и нардепу, сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко (26,2%).
КМИС проводил опрос насчет доверия к украинским политикам с 10 по 12 марта методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 2 тысячи 14 человек, которым исполнилось 18 лет.
Исследование не проводилось на захваченных территория – в подконтрольном РФ Крыму и на части Донбасса, которую контролируют боевики.
- Справка. В Одессе 23 февраля Приморский райсуд признал Сергея Стерненко виновным в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году и приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Максим Степанов возглавил Минздрав 30 марта 2020 года.
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука за финансирование терроризма.
- Ведущая отреагировала на санкции в Украине неожиданным шагом – заявила, что идет в политику и решила вступить в ОПЗЖ.