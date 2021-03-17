Социологи выяснили, кому из политиков меньше всего доверяют украинцы

Сергею Стерненко меньше всего доверяют украинцы, узнали социологи / УНИАН

Украинцы меньше всего доверяют трем политикам – осужденному активисту из Одессы Сергею Стерненко, министру здравоохранения Максиму Степанову и телеведущей, жене главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука Оксане Марченко, которая решила пойти в политику после того, как против нее и супруга ввели санкции.

Стерненко доверяют 7,6% опрошенных, Степанову – 8,4%, а Марченко – 10,2%, свидетельствуют результаты исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.

Исследователи выяснили, что больше всего граждане Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому (44,5%), народному депутату, лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко (30,7%) и нардепу, сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко (26,2%).

/ Скриншот с kiis.com.ua

КМИС проводил опрос насчет доверия к украинским политикам с 10 по 12 марта методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 2 тысячи 14 человек, которым исполнилось 18 лет.

Исследование не проводилось на захваченных территория – в подконтрольном РФ Крыму и на части Донбасса, которую контролируют боевики.