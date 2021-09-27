Социологи выяснили, с каким настроением смотрит в будущее молодежь

С какими настроениями молодёжь смотрит в будущее / Radiosvoboda.org

76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее, но при этом примерно каждый четвертый молодой человек переживает страх или унижение, говорится в результатах опроса социологической платформы Liberty report для Свободы слова Савика Шустера.

Если у взрослого населения Украины за последнюю неделю уровень надежды в шкале эмоций упал на 4%, страх вырос на 1%, а ощущение унижения возросло еще на 3%, то, как видим, по молодежи Liberty report дает другие результаты: три четверти опрошенного молодого населения не теряет оптимизма.

Для сравнения: 39% украинцев в возрасте 60 лет и старше живут в страхе перед завтрашним днем. И на это, по мнению социологов, стоит обратить пристальное вниманиe.

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Ранее Главред писал о том, что 82% украинцев заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В предыдущем году таких респондентов было 76%, а в 2018-2019 - около 60%.

По мнению 36% опрошенных, главная заслуга в улучшении состояния дорог лежит на Президенте Зеленском. 33% считают, что это заслуга местных властей, 8% - Министерства инфраструктуры/Укравтодора, 1% - премьер-министра, 2% - Верховной Рады. При этом за последний год возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог - заслуга Президента, и уменьшилась тех, кто считает, что это заслуга местных властей.