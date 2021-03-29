Социологи выяснили у украинцев основные проблемы страны

Список проблем Украины, по мнению жителей страны, довольно обширен - от коррупции до безработицы и регулярного обострения боевых действий на Донбассе.
Лишь 20% украинцев полагают, что страна развивается в правильном направлении, а 72% ‒ что в неправильном. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, которое провела компания Украинская социологическая группа в период с 15 по 22 марта 2021 года.
Как говорили респонденты, основными проблемами страны они считают:
- рост цен на продукты питания и высокие тарифы ЖКХ ‒ 51%;
- низкий уровень доходов ‒ 51%;
- война в Донбассе ‒ 36%;
- эпидемия коронавируса ‒ 34%;
- коррупция ‒ 33%;
- недоступность медицинской помощи ‒ 32%;
- безработица ‒ 30%.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" показал - 71% опрошенных украинцев считают, что коронавирус COVID-19 создан искусственно. 19% предполагают, что он возник природным путем.
- В феврале 2021 года другой опрос группы "Рейтинг" показал, что большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса.
- В марте 2021 года 51,5% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку против COVID-19. Основная причина отказа - недоверие к вакцинам, которые применяются в Украине.
Автор: Дмитрий Видоменко