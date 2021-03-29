Социологи выяснили у украинцев основные проблемы страны / УНИАН

Лишь 20% украинцев полагают, что страна развивается в правильном направлении, а 72% ‒ что в неправильном. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, которое провела компания Украинская социологическая группа в период с 15 по 22 марта 2021 года.

Как говорили респонденты, основными проблемами страны они считают:

рост цен на продукты питания и высокие тарифы ЖКХ ‒ 51%;

низкий уровень доходов ‒ 51%;

война в Донбассе ‒ 36%;

эпидемия коронавируса ‒ 34%;

коррупция ‒ 33%;

недоступность медицинской помощи ‒ 32%;

безработица ‒ 30%.

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