"Сохранил множество жизней побратимов": на Донетчине погиб боец батальона "Волки Да Винчи"

В тяжелом бою с врагом 5 апреля погиб буковинец, 28-летний боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар (позывной "Милан").

https://glavred.info/ukraine/sohranil-mnozhestvo-zhizney-pobratimov-na-donetchine-pogib-boec-batalona-volki-da-vinchi-10462156.html Ссылка скопирована

На Донетчине погиб боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар / коллаж фото Allan Dexter Villarin / Flickr / Facebook

В сложном сражении с русскими оккупантами погиб уроженец Буковины, 28-летний боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар (позывной "Милан"). Об этом сообщили на Facebook-странице 16-й сотни ДУК "Правый сектор-Буковина".

"Он упорно и отчаянно защищал Украину, исполняя обязанности на тяжелых участках фронта и защищая страну от коварного врага, отдал жизнь за каждого из нас", – отметили знакомые бойца.

Жизнь Ротара оборвалась на Донетчине. Мужчина был родом из села Костычаны Новоселицкого района Черновицкой области. В начале полномасштабной войны он, находясь за границей, отозвался вступить в добровольческое подразделение ДУК "ПС".

видео дня

"И впоследствии с большим трудом приехал в Украину. На границе его не хотели пускать на войну, он дал большую взятку, чтобы его впустили домой на Буковину и он смог добраться до нашего подразделения", – говорится в сообщении.

Затем Ротар из рядов ДУК "ПС" перешел в ряды ВСУ. И присоединился к 67-й отдельной мобилизованной бригаде ДУК Первого отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" и стал специалистом по управлению дронами.

"На его счету множество уничтоженных вражеских подразделений московского оккупанта на Донетчине. Это позволяло останавливать значительные продвижения врага и сохранить множество жизней побратимов. Из-за этого за ним на фронте велась охота", – рассказывают побратимы.

У Ротара осталось двое маленьких дочерей.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшев Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

Вас может заинтересовать: