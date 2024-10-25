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Сокрушительный удар ВСУ: оккупанты, похоже, понесли рекордные потери - разведка Эстонии

Анна Косик
25 октября 2024, 18:17
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Октябрь 2024 года для россиян, скорее всего, станет рекордным месяцем по статистике потерь армии РФ.
армия РФ, оккупанты на танках
Враг продолжает применять тактику использования военных, как "пушечного мяса" / Коллаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

  • Наступление РФ продолжается, однако существенных продвижений у врага на Курщине нет
  • В октябре число потерь в оккупационной армии может достичь 40 тысяч

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают атаковать украинских защитников по всей линии фронта и осуществляют около 178 обстрелов ежесуточно. Об этом на пресс-брифинге Минобороны сообщил подполковник Янек Кессельманн, заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии, передает ERR.

По его словам, в то время как на украинском фронте у врага есть определенные успехи, в Курской области за последнюю неделю заметных изменений не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают маневры и создают новые засады для оккупантов.

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Это приводит к рекордным потерям в армии РФ. В разведке оценили, что в сочетании с постоянными "мясными штурмами" оккупанты теряют рекордное количество личного состава.

"Мы оцениваем, что враг потеряет где-то около 40 000 солдат как ранеными, так и убитыми в течение месяца", - подчеркнул Кессельманн.

Что известно о ERR?

Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший глава Эстонского радио.

Потери армии РФ в войне - последние новости

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники фиксируют значительные потери российских оккупантов ежесуточно на востоке. В среднем, за 5-6 штурмов малыми пехотными группами от 3 до 6 человек, потери врага составляют от 30 до 50 человек ранеными и уничтоженными.

Накануне стало известно, что только за одну неделю в октябре 2024 года потери российских оккупантов на фронте составляют около 9590 человек личного состава.

Напомним, что кроме живой силы оккупационная армия РФ теряет на фронте и немало техники. Так стало известно, что с 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10373 артиллерийские системы оккупационной армии РФ.

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