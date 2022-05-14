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Сотрут россиян в порошок: появилось видео, как бойцы ВСУ рассекают на американских БТРах М113

14 мая 2022, 11:55

В Украину доставили уже около двух сотен таких БТРов в рамках помощи от США.

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Бронетранспортер М113/ U.S. Department of Defense, скрин из видео

Украинские воины успешно осваивают бронетранспортеры M113, предоставленные нашей стране Соединенными Штатами Америки для защиты от российской агрессии.

В целом Украина получила от США около 200 таких БТРов в рамках военной помощи. В сети появилось видео, как бойцы ВСУ используют такую технику.

"Наши ВСУ рассекают на американских бронетранспортерах M113. Бойцы уже испытали их и готовы "мочить" русню", – отмечается в публикации.

Напомним, Пентагон в апреле 2022 года официально заявил, что планирует передать Украине военную помощь, в которую будут входить, в частности, 200 бронетранспортеров М113.

БТР M113 – что о них известно

M113 – это гусеничный бронетранспортер США, который запустили в серийное производство в 1960 году. Он производился до 2007 года.

Такие бронетранспортеры долгое время были основными в США, а также поставлялись в другие страны и применялись в ряде военных конфликтов в мире. Сейчас такие БТРы состоят на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.

Напомним, в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США уже передали Украине почти все гаубицы, которые обещали. В наше государство прибыли более 90% от их запланированного количества.

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