"Срочной не будет": нардеп заявил, что в Украине введут новые правила

По его словам, эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО.

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В Украине введут новые правила службы / Коллаж: Главред, фото Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Вы узнаете:

Нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского, который упорядочивает прохождение военной службы в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.

По его словам, эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны.

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Что может измениться:

Карьера после войны — военные будут получать звания и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет.

Ротации — военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта.

Новые правила контрактов — упорядочат систему подписания и продления контрактов.

Новые виды службы — добавляются базовая военная служба и служба резервистов.

Срочной службы больше не будет — этот формат отменяют.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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