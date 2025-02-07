"Срочной не будет": нардеп заявил, что в Украине введут новые правила

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Нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского, который упорядочивает прохождение военной службы в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.
По его словам, эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны.
Что может измениться:
- Карьера после войны — военные будут получать звания и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет.
- Ротации — военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта.
- Новые правила контрактов — упорядочат систему подписания и продления контрактов.
- Новые виды службы — добавляются базовая военная служба и служба резервистов.
- Срочной службы больше не будет — этот формат отменяют.
Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.
Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.
Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.
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