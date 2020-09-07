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Срыв карантина в "красной зоне": что грозит бунтующим регионам

7 сентября 2020, 18:58

Полиция займется регионами, которые игнорируют карантин.

Карантина
Что грозит регионам, срывающим карантин / УНИАН

В Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

"Было поручено Национальной полиции, Госпотребслужбе в случае установления факта неисполнения местными органами исполнительной власти и или местными органами самоуправления противоэпидемических мероприятий на территории региона (административно-территориальной единицы), где установлен "красный" уровень эпидемической опасности принять соответствующие меры государственного реагирования и о результатах в течение недели проинформировать Кабинет министров", - подчеркнул чиновник.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19Он уточнил, что Нацполиции и Госпотребслужбе совместно с Министерством образования и науки Украины и местными органами власти поручено подать на следующее заседание Комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории региона, в котором установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Кроме того, председателям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручено провести внеочередные заседания региональных комиссий, а о результатах в однодневный срок проинформировать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, которая, в свою очередь, обобщить соответствующие материалы и о результатах в трехдневный срок проинформировать правительство, добавил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 18 регионов не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

При этом Киев также входит в "красную зону" карантинных ограничений.

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