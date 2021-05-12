США дадут Киеву технику для укрепления военных позиций в Черном море

США пообещали Киеву технику для укрепления военных позиций в Черном море / Facebook/navy.mil.gov.ua

Соединенные Штаты Америки пообещали в ближайшей перспективе передать Украине еще два патрульных катера типа Island, заверил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

По его словам, это должно укрепить военно-морской потенциал Украины в Черном море.

"Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить, к примеру, военно-морской потенциал [Украины] в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позднее в этом месяце", – пообещал Рикер во время интернет-конференции, которую провел неправительственный Американо-украинский фонд.

Американский представитель напомнил, что в ноябре 2019 года Штаты уже передали Киеву два аналогичных катера.

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