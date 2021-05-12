США дадут Киеву технику для укрепления военных позиций в Черном море

Передать Украине военно-морскую технику Вашингтон намерен уже до конца мая 2021 года.
Соединенные Штаты Америки пообещали в ближайшей перспективе передать Украине еще два патрульных катера типа Island, заверил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
По его словам, это должно укрепить военно-морской потенциал Украины в Черном море.
"Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить, к примеру, военно-морской потенциал [Украины] в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позднее в этом месяце", – пообещал Рикер во время интернет-конференции, которую провел неправительственный Американо-украинский фонд.
Американский представитель напомнил, что в ноябре 2019 года Штаты уже передали Киеву два аналогичных катера.
Военная помощь США Украине: новости
- Напомним, 23 апреля 2021 в Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины. В США в очередной раз подчеркнули, что всецело поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и окажут помощь для защиты от российской агрессии.
- После чего 26 апреля 2021 у Зеленского обратились к США за военной помощью из-за наращивания войск РФ. По словам Арахамии, Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.
- Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов проанализировал, какую военную помощь реально дадут Украине и чем ответит Россия. По его словам, Киев просит у США одно, реально украинской армии нужно другое, а получит Украина от Штатов третье.