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Старшие классы отменят, а сельские школы закроют: педагоги испугались школьной реформы

9 августа 2021, 12:04
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Родители также обеспокоены и говорят, что уже во многих школах администрация предупреждает всех, кому следует, о грядущей отмене старших классов.

Сельская школа
Сельская школа / УНИАН

До 2027 года в Украине планируют провести массовую оптимизацию школ. Согласно положениям образовательной реформы, в стране перестанут существовать школы как таковые, а вместо них останутся лишь гимназии и лицеи. Об этом сообщает Обозреватель.

В гимназиях будут учиться дети с первого по девятые классы, а в лицеи будут поступать по конкурсу те, кто планирует учиться в вузе.

Остальные пойдут доучиваться в колледжи, где получат профессиональное образование. Однако лицеи могут открыться только при условии, если будет набираться минимум по два параллельных десятых класса по 25 учеников. В первую очередь, говорят эксперты, это угрожает закрытием учебных заведений в селах и районах.

Те же ученики, которые не захотят либо кому не повезет с поступлением, смогут продолжить учебу в колледжах (в том числе в бывших ПТУ), где получат знания за последние классы и профессию.

Достаточно большое число педагогов всерьез обеспокоены грядущими переменами.

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"Я подозреваю, что все это затеяли ради того, чтобы сэкономить. Школы закроют, учителей уволят. В оставшихся гимназиях и лицеях дети будут учиться по 25-30 человек. Естественно, один педагог на такой класс или два-три учителя на класс по 10-15 учеников. Это сокращение фонда зарплат. Уволят пенсионеров, неудобных", – говорит педагог Мария Шостак (Днепропетровская область).

Родители также обеспокоены и говорят, что уже во многих школах администрация предупреждает о грядущей отмене старших классов.

"Я не против, чтобы ребенок пошел в колледж. Но у нас ведь нет хороших колледжей. Если бы были колледжи компьютерного дизайна, IT, ветеринарные, бухгалтерские, где высшее образование действительно не нужно. А то же у нас выпускают слесарей, парикмахеров, поваров", — считает Маргарита, мать ученицы 9 класса.

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Напомним, ранее, в январе нынешнего года появилась информация о том, что в Украине большинство школ могут лишиться права принимать на учебу учеников 10-11 классов, которым после 9 класса нужно будет поступать в профтехучилища или лицеи. Причем из ныне работающих школ только четверть заведений сможет принимать учеников старших классов на учебу.

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